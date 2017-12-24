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Otobüsler nano teknolojiyle temizleniyor

Büyükşehir Belediyesi, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan otobüsleri Nano teknolojiye sahip sisleme yöntemi ile temiz tutuyor

Otobüsler nano teknolojiyle temizleniyor

24 Aralık 2017 Pazar 13:20

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli genelinde hizmet veren otobüslere son teknolojik sistemlerle hijyenik hale getiriliyor. İç ve dış temizlikleri kapsamlı bir şekilde yapılan araçlar son olarak nano teknoloji ile yapılan ilaçlama ile steril hale geliyor.

 

HİJYEN İHMAL EDİLMİYOR

Büyükşehir Belediyesi konforlu ve doğa dostu ulaşım sağlamak için toplu taşıma araçlarını yenilerken bu araçların vatandaşların gönül rahatlığıyla kullanması için temizliğini de ihmal etmiyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi araçları her gün iç ve dış temizlikleri yapılıyor. Ayrıca periyodik olarak da nano teknoloji kullanılarak yapılan temizliklerle araçlar hijyenik bir şekilde vatandaşların hizmetine sunuluyor.

 

HER GÜN İÇ DIŞ TEMİZLİK YAPILIYOR

Kocaelililerin günlük hayatta sıklıkla kullandığı Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında ilk olarak dış temizlik yapılıyor. Son model otomatik yıkama makinesiyle otobüslerin dış temizlikleri gerçekleştiriliyor. Daha sonra uzman personel tarafından otobüs içinde detaylı temizlik çalışması yapılıyor. Araçlarda cam, tutamaç ve yer temizliği yapılıyor.

 

MİKROP DEĞERLERİ TESPİT EDİLİYOR

Sisleme çalışmasında ise ilk olarak aracın içinden alınan örnek ile araçtaki kirliliğe yönelik çalışma yapılıyor. Çıkan sonuç ile araç içerisindeki mikrop değerleri bulunuyor. Daha sonra 80 ppm yoğunluğunda nano gümüş ve sakkarit içeren, seyreltilmeden ve içine başka kimyasal karıştırılmadan el tipi elektrikli neburatör cihazı ile sisleme çalışması gerçekleştiriliyor.  Yapılan çalışmanın ardından yarım saat sonra tekrar örnekler alınarak mikrop miktarı ölçülüyor.

 

NANO TEKNOLOJİ İLE MÜDAHALE

Son teknolojik uygulama Nano Teknoloji Laboratuarlarında geliştirilmiş,  Avrupa Birliği Standartlarına göre üretilmiş,   patentli 80 ppm yoğunluğunda nano gümüş solüsyonu ile yapılıyor. Çalışmada kullanılan malzemeler  Sağlık Bakanlığı onaylı olan ‘’ Biyodisel Ürün Ruhsatnamesine’’ sahip olması ile herhangi bir risk arındırmıyor. Uygulama üç ay boyunca etkisini sürdürüyor. Yapılan sislemenin ardından her ay düzenli olarak mikrop miktarı ölçümü yapılırken 3 ayda bir de ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor.

 

HALKIN SAĞLIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Çalışma ile Kent genelinde her gün binlerce kişi tarafından kullanılan otobüslerdeki oluşabilecek mikrop nedenli hastalıkların önüne geçiliyor. Bir kalkan görevi gören sisleme yöntemi sayesinde vatandaşlar hastalıklarda uzak bir yolculuk geçiriyorlar.

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