Otobüslerde bayram temizliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark’a ait 336 otobüs bayramda oluşabilecek muhtemel yoğunluk öncesinde detaylı temizliğe alındı. Otobüslerin içi, dışı, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yolcu koltuk tutamakları, yerler, tavan, dış tavan ve dip köşe temizliği olmak üzere a dan z ye her noktası temizlendi. Detaylı temizlik yapılan otobüslerde özellikle kullanımı yüksek olan bölgeler tutamak, koltuk başlıkları, duracak düğmeleri buhar makinesi ve temizlik malzemeleri ile dezenfekte edildi.

NANO TEKNOLOJİ İLE MÜDAHALE

UlaşımPark’a ait 336 otobüsteki temizlikler son teknoloji temizlik uygulamalarından olan ve Nano Teknoloji Laboratuarlar’ında geliştirilmiş yöntemler ile gerçekleştirildi. Avrupa Birliği Standartlarına göre üretilmiş, patentli 80 ppm yoğunluğunda nano gümüş solüsyonu ile yapılan temizlik çalışmalarında kullanılan malzemeler Sağlık Bakanlığı onaylı olan ‘’ Biyodisel Ürün Ruhsatnamesine’’ sahip olması ile herhangi bir risk de barındırmıyor.







3 AY ETKİSİ SÜRÜYOR

Uygulama üç ay boyunca etkisini sürdürüyor. Yapılan sislemenin ardından her ay düzenli olarak mikrop miktarı ölçümü yapılırken 3 ayda bir de ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor.

HER GÜN TEMİZLİK

UlaşımPark tarafından tüm otobüsler gün sonunda park edilerek sırasıyla temizliğe alınıyor. Sabaha kadar 30 personel ile araçların temizlenmesini gerçekleştiren UlaşımPark, yolcularının hijyenik bir ortamda seyahat etmesini sağlıyor.30 kişi ile otobüslerin adeta temizlenmedik tek noktasını bırakmayan ekipler, araçları titizlikle temizliyerek yeni bir güne hazır hale getiriyor.

BAYRAMA ÖZEL ÖNLEM

UlaşımPark Otobüs İşletme Müdürlüğü bayramda oluşabilecek olası yoğunluktan ötürü bayram öncesi birtakım önlemler almayı da ihmal etmedi. Günlük ortalama 65 bin kişinin taşındığı otobüslerde temizlik konusunda da titiz davranan yetkililer bayramda oluşabilecek yolcu şikayetleri konusunda da yolcu ilişkileri birimi ile hizmet vermeye devam ederek vatandaşları dinlemeye, şikayetlerini çözmeye devam edecek. Bu doğrultuda Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi tarafından şikayet, öneri ve talepler alınabilecek.