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Otobüsün altında kalan çocuk hayatını kaybetti!

İzmit'te meydana gelen kazada, özel halk otobüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Otobüsün altında kalan çocuk hayatını kaybetti!

30 Haziran 2021 Çarşamba 13:31

 Alınan bilgilere göre olay, İzmit Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak’ta meydana geldi. 3 yaşındaki E.N.G., sağa dönüş yapan M.K. idaresindeki özel halk otobüsünün altında kaldı. Durumu fark eden sürücü M.K.’nın otobüsü durdurması üzerine, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki E.N.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. E.N.G.’nin cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle gözaltına alınan otobüs şoförü M.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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