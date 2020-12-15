Otogar Köprülü Kavşağı’na Görsel Dokunuş

Karayolları Genel Müdürlüğü’nce yapımı tamamlanan ve bir süre önce araç trafiğine açılan Otogar Kavşağında çevre düzenlemesi yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan çalışmada sona gelindi.

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Otogar Köprülü Kavşağı’nda yeşillendirme çalışmalarını tamamlamış, köprü altında yer alan alanda çalışma yapıyordu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 12 bin 500 metrekare alanda başlatılan çalışmalar kapsamında 800 ton atık toprak çıkarılmış ve 8 bin 892 metrekare alana çim ekimi yapılmıştı.

YONGALAR İLE ESTETİK DOKUNUŞ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan çevre düzenlemeleriyle kavşak ve yolların kenarları yeşil alan olarak düzenlendi. Ekipler köprü altına canlılık katacak farklı renklerde yonga ve taş kullandı. Yapılan çalışmada kullanılan kırmızı, mavi, sarı ve yeşil yongalar ile kavşak ve çevresine estetik bir görünüm kazandırıldı.























