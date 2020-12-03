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Otogar Köprülü Kavşağı’na Yüzlerce Ağaç Dikilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otogar kavşağında çevre düzenlemesi yapıyor.

Otogar Köprülü Kavşağı'na Yüzlerce Ağaç Dikilecek

03 Aralık 2020 Perşembe 10:24

Karayolları Genel Müdürlüğü’nce yapımı tamamlanan ve bir süre önce araç trafiğine açılan Otogar Kavşağında çevre düzenlemesi yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışma ile kavşak görsel zenginlik kazanacak.

 

12 BİN 500 METREKARE ALANDA ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Otogar Köprülü Kavşağı’nda yeşillendirme çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 12 Bin 500 metrekare alanda başlatılan çalışmalar kapsamında 800 ton atık toprak çıkarıldı. 8 Bin 892 metrekare alana çim ekimi yapılırken, Bin 78 metrekare alana dolamit taşı döşendi. Alana kırmızı, mavi, sarı ve yeşil yongalar kullanılarak görsel zenginlik katıldı.

 

YEŞİLLENDİRME ÇALIŞMASI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca İzmit Otogar Köprülü kavşağında yeşillendirme çalışmaları kapsamında alana 66 adet Gold Rider, 5 adet ıhlamur, 22 adet süs eriği, 39 adet süs eriği, 6 adet oya, 48 adet alev çalı, 120 adet defne, 35 adet çalı hatmi, 28 adet ligustrum, 12 adet top mazı, 12 şeker akçaağacı, 1 adet çınar ve 32 adet lorapetalum ekimi yapılacak. Yeşillendirme çalışmaları öncesi ağaçların sulanması için otomatik sulama sistemi kuruldu.

 

GÖRSEL ZENGİNLİK

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan çevre düzenlemeleriyle kavşak ve yolların kenarları görsel anlamda zenginleştirildi. Oluşturulan yeşil alanların genişleyip şehrin doğal zenginliğine ve canlı popülasyonuna katkı sağlandı.






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