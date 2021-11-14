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Otomobil Arıza Yapan Araca Çarptı, 2 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin arıza yaptığı için yol kenarında duran otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil Arıza Yapan Araca Çarptı, 2 Kişi Yaralandı

14 Kasım 2021 Pazar 20:35




KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin arıza yaptığı için yol kenarında duran otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda Ankara istikametinde 06 RKR 98 plakalı otomobiliyle seyir halinde giden İsmail K, Beylikbağı Mahallesi'nde arıza yapan aracını yol kenarına park etti.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen Hasan Ö. idaresindeki 34 PU 8772 plakalı otomobil, duran araca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü İsmail K. ve yanındaki Alaaddin A, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.








AA
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