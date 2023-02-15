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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

15 Şubat 2023 Çarşamba 11:37

  Kaza, saat 05.00 sıralarında Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan B.K. idaresindeki 35 BCL 174 plakalı motosiklet ile E.A. yönetimindeki 34 GH 2835 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 
  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 
 



İHA
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