Otomobil İle Panelvan Çarpıştı: 4 Yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Derince tünel mevkisinde düğün konvoyunda bulunduğu öğrenilen Ş.P. yönetimindeki 41 UA 012 plakalı otomobil ile Z.P'nin kullandığı 14 KM 231 plakalı panelvan çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan kara yolunun Ankara istikametindeki trafik akışı, araçların çekilmesiyle normale döndü.
AA