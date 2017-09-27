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Otomobil, kamyonun altına girdi

Gebze'de bir otomobilin kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil, kamyonun altına girdi

27 Eylül 2017 Çarşamba 10:34

Kaza, Gebze Köşklüçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Yeni Bağdat Caddesi üzerinde aşırı hızla Çayırova ilçesi yönünden gelerek Gebze tarafına giden İsmail K. yönetimindeki 34 EG 1877 plakalı lüks otomobil, cadde üzerindeki bir fabrikanın bahçesinden yola çıkan Özcan Ç. yönetimindeki 55 ARN 39 plakalı kamyonun kasa kısmına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların kazayı haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, aracının içerisinde sıkışan lüks araç sürücüsü İsmail K.'yı bulunduğu yerden çıkartarak acil sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 

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KAMYON SÜRÜCÜSÜNE SALDIRDILAR

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan araç sürücüsü İsmail K.'nın yakınları, olay yerine gelerek kamyon sürücüsü Özcan Ç.'ye saldırmaya çalıştı. Kamyon sürücüsüne saldırmaya çalışan şahısları olay yerinde bulunan polis ekipleri engelledi. İsmail K.'nın kazada yaşamını kaybettiğini düşünen ve bu sebeple kamyon sürücüsüne saldırmaya çalışan şahıslar, daha sonra yakınlarının hastanede olduğunu öğrenerek geldikleri araç ile olay yerini terk etti. Kaza nedeniyle Yeni Bağdat Caddesi'nde trafik yaklaşık 2 saat boyunca tek şerit üzerinden kontrollü bir şekilde sağlanırken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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