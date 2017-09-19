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Otomobil su kanalına düştü

Gebze'de viraja aşırı hızlı girdiği iddia edilen otomobil su kanalına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı

Otomobil su kanalına düştü

19 Eylül 2017 Salı 09:38

İddiaya göre, Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi üzerinde seyir halinde olan S.O. yönetimindeki 35 AS 8168 plakalı otomobil, viraja hızlı girince kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir parmaklıları kırıp su kanalına düştü. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri hafif yaralanan sürücü S.O., su kanalına düşen araçtan kendi imkanları ile çıktıktan sonra ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, otomobil vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı. 
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