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Otomobil yayaya çarptı: 2 yaralı

Gebze'de yaşı küçük sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı.

Otomobil yayaya çarptı: 2 yaralı

13 Haziran 2019 Perşembe 16:13

Alınan bilgiye göre, Köşklü Çeşme Mahallesi’nde 543. Sokak'ta B.T'nin (14) kullandığı 34 EL 2548 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak S.K. yönetimindeki 06 AV 5057 plakalı araca çarptı.

Hızını alamayan otomobil yoldan geçen bir kadın ve bebek arabasına, ardından 41 VJ 140 ve 41 VB 611 plakalı araçlara çarparak durabildi.

Kazada yaralanan ismi henüz öğrenilemeyen anne ve bebeği, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



AA
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