banner635
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı.

Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

15 Temmuz 2021 Perşembe 17:12

 

D-130 kara yolu Altınkemer Kültür Merkezi mevkisi Yalova istikametinde O.Y.Y. idaresindeki 41 BG 750 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Lokman K'ye (33) çarptı.

Yavaşlayan otomobile, 3 aracın çarpmasıyla zincirleme trafik kazası da meydana geldi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Lokman K'yi müdahalenin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralı yaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan kara yolunun Yalova istikametindeki trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.








AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Protokolü 15 Temmuz Gazileri Ve Şehit Yakınlarıyla Buluştu Kocaeli Protokolü 15 Temmuz Gazileri Ve Şehit Yakınlarıyla...
Vali Seddar Yavuz'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı Vali Seddar Yavuz'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli...
Tırın Çarptığı Bisikletli Öldü Tırın Çarptığı Bisikletli Öldü
Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı
CUMA HUTBESİ CUMA HUTBESİ
Sakarya Nehrinin Karadenize Döküldüğü Adapazarı Karasuda Devri Alem Sakarya Nehrinin Karadenize Döküldüğü Adapazarı...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli Protokolü 15 Temmuz Gazileri Ve Şehit...
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Unutturulan her zulüm, her katliam tekrar eder. 15 Temmuz'u tekrar ettirmemek için...

Haberi Oku