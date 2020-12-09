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Otomobilin yayaya çarpma anı, iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 ABD 767 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Medine A'ya çarptı.

Otomobilin yayaya çarpma anı, iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

09 Aralık 2020 Çarşamba 20:30

Kazada yaralanan kadın, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Öte yandan, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca, Medine A'nın koşarak yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı an kaydedildi. 




AA
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