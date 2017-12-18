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Otonom İHA projesine TÜBİTAK Desteği

GTÜ Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ahmet Alperen Bulut’ un “Otonom İnsansız Hava Aracı Projesi” TÜBİTAK 2209 – B programı tarafından desteklenecek.

Otonom İHA projesine TÜBİTAK Desteği

18 Aralık 2017 Pazartesi 09:39

Kullanım alanlarına göre farklı biçim ve donanımlarda üretilebilen İHA’lar ülkemizde ve dünyada askeri, çevre- arazi ölçüm ve gözlemede, tehlikeli bölge ve koşullarda insan hayatını riske atmadan kullanılan araçlar olarak yaygınlaşıyor. Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ)’nde de farklı yönleri ile İnsansız Hava Araçları(İHA) projeleri çalışılan en önemli konulardan biri olmaya devam ediyor. 
GTÜ Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ahmet Alperen Bulut bitirme projesi olarak çalıştığı   “Otonom İnsansız Hava Aracı Projesi” ile yapılan değerlendirmeler sonucu TÜBİTAK 2209 – B programı tarafından desteklenmeye hak kazandı. GTÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Görevlisi Dr. Alp Arslan Bayrakçı danışmanlığında hazırlanan proje tamamlandığında askeri kullanımda; suç unsurlarının otonom olarak tespit etme ve gerekirse onların imha edilmesi,  bir kontrol gerekmeden insan tespiti ve takibi gerçekleşecek. Sivil kullanımda; belli arazide hayvanların (evcil yada yabani) hareketleri, yabani hayvanların türleri belirlenip, belirtilen türdeki hayvanların takibi yapılabilecek. İHA, film çekimlerinde insan yönlendirmesine gerek kalmadan oyuncuları otonom olarak takip edip, kamerası sayesinde görüntüleri canlı olarak aktarabilecek. Bu kabiliyetlere sahip İHA’lar proje tamamlandığında insan gözetimine gerek kalmadan görevlerini başarıyla yerine getirebilecek. Bu sayede insan gücünden tasarruf edilecek ve İHA’larla tehlikeli bölge ve koşullarda insan hayatını riske atmadan çalışılma sağlanacak.
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