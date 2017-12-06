Otopark ücretlerine indirim geliyor!

OTOPARK ÜCRETİNE İNDİRİM
Karamürsel halkının kısa süreli işlerinde dahi otopark kullanarak şehir trafiğini rahatlatması amaçlanan çalışma oy birliği ile kabul edildi. Ocak ayı meclis toplantısında resmi olarak belirlenecek ve uygulamaya geçecek otopark ücret tarifesinin de fiyatları belli oldu. Buna göre 0-1 saat arası duran 1 TL, 1-2 saat arası duran 2 TL, 2-4 saat arası duran 3 TL, 4-8 saat arası duran 5 TL ve son olarak 8-24 saat arası duran araç sahipleri 8 TL ödeyecek. Ayrıca aylık abone olan araç sahiplerinin ücreti de 150 TL olarak belirlendi