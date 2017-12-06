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Otopark ücretlerine indirim geliyor!

Başkan Yıldırım’ın selamlama konuşmasıyla başlayan ve gündem maddesi olmayan Karamürsel Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında, 2018 yılı içerisinde alınacak ilk karar belli oldu

Otopark ücretlerine indirim geliyor!

06 Aralık 2017 Çarşamba 14:41

 Karamürsel Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı, dün gerçekleştirildi. Karamürsel Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen meclis toplantısının başkanlığını Belediye Başkanı İsmail Yıldırım yaptı. Gündem maddesi olmayan aralık ayı meclis toplantısında 2018 yılı içerisinde alınacak ilk karar belli oldu. Karamürsel Belediyesi Hizmet Binası ve Kent Meydanı’nın altında bulunan 2 katlı kapalı otoparkın ücret tarifesinde yapılması planlanan indirimin 2018 yılı ilk ayları içerisinde uygulanması kararı alındı.

OTOPARK ÜCRETİNE İNDİRİM

Karamürsel halkının kısa süreli işlerinde dahi otopark kullanarak şehir trafiğini rahatlatması amaçlanan çalışma oy birliği ile kabul edildi. Ocak ayı meclis toplantısında resmi olarak belirlenecek ve uygulamaya geçecek otopark ücret tarifesinin de fiyatları belli oldu. Buna göre 0-1 saat arası duran 1 TL, 1-2 saat arası duran 2 TL, 2-4 saat arası duran 3 TL, 4-8 saat arası duran 5 TL ve son olarak 8-24 saat arası duran araç sahipleri 8 TL ödeyecek. Ayrıca aylık abone olan araç sahiplerinin ücreti de 150 TL olarak belirlendi

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