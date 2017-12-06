Otopark ücretlerine indirim geliyor!

Başkan Yıldırım’ın selamlama konuşmasıyla başlayan ve gündem maddesi olmayan Karamürsel Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında, 2018 yılı içerisinde alınacak ilk karar belli oldu

Karamürsel Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı, dün gerçekleştirildi. Karamürsel Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen meclis toplantısının başkanlığını Belediye Başkanı İsmail Yıldırım yaptı. Gündem maddesi olmayan aralık ayı meclis toplantısında 2018 yılı içerisinde alınacak ilk karar belli oldu. Karamürsel Belediyesi Hizmet Binası ve Kent Meydanı’nın altında bulunan 2 katlı kapalı otoparkın ücret tarifesinde yapılması planlanan indirimin 2018 yılı ilk ayları içerisinde uygulanması kararı alındı.