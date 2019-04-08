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Otoparkın Zemin Kat Çalışmaları Başlıyor

Gebze ilçe merkezine 7 katlı otopark inşa ederek araçların park sorununu çözmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, hummalı çalışmasına devam ediyor.

Otoparkın Zemin Kat Çalışmaları Başlıyor

08 Nisan 2019 Pazartesi 09:21

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze çarşıda 7 katlı otopark inşa etmek için çalışmalara başladı. 3’üncü ve 2’nci bodrum katı tabliyesinin dökme işlemini tamamlayan ekipler, 1’inci bodrum katın tabliye dökme çalışmalarını da bitirmek üzere. Gebze Kızılay Caddesi’nde yapımına başlanan otopark, toplam 14 bin 890 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Yapının bodrum katlarının betonarme imalatlarını tamamlamak için hummalı şekilde çalışan ekipler, zemin kat çalışmalarına da çok kısa bir zaman içinde başlayacak.



BODRUM KATLARIN BETONARMA İMALATLARI BİTMEK ÜZERE

Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze’nin en işlek caddelerinden biri olan Kızılay Caddesi’nde başlattığı 7 katlı otopark inşaatı iyice şekillenmeye başladı. Yapının 3’üncü ve 2’nci bodrum katındaki kolon ve perdelerin demirlerini bağlayan ekipler, kalıp imalatlarını yaptıktan sonra betonarme imalatlarını da tamamladı. 1’nci bodrum katında tabliye betonunu döken ekipler, 3’üncü bodrum katın hizasına kadar sürme izolasyon işlerini tamamladı. Zemin kat çalışmalarına kısa süre içinde başlayacak ekipler, 1’inci bodrum katın betonarme imalatlarının tamamlanmasını bekliyor.



497 ARAÇ KAPASİTESİNDE OTOPARK

 3 bodrum kat, zemin ve 3 normal katın yer alacağı otopark toplamda 7 katlı olacak. Yapı, 497 araç kapasiteli olarak inşa edilecek. Ayrıca araç park yerlerindeki sensörler sayesinde, otopark girişinde hangi katlarda boşlukların olduğu görülebilecek.

KATLARA ASANSÖRLE ÇIKILACAK

 7/24 kamera ve güvenlik sistemiyle kontrol edilebilecek olan otoparkta, 630 ve 800 kg kapasiteli iki asansörle katlara çıkılacak. Ayrıca otoparkta yeni nesil led aydınlatmalar, yangın detektör sistemi, yangın alarm sistemi, yıldırım koruma sistemi (paratoner) ve elektrik kesintilerinde kullanılacak jeneratör sistemi gibi donanımlar bulunacak.

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