Otoparklarda Salgın Denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü’ne bağlı Otopark Hizmetleri Birimi, Kocaeli genelindeki kapalı ve açık otoparklar ile tır otoparklarının planlı denetimleri arttırdı.

DENETİMLER ARTTIRILDI

Koronavirüs salgını nedeniyle yürütülen mücadelede ülke genelinde alınan önlemlerin uygulanması aşamasında yerel yönetimlerin de aldığı ek tedbirler mücadelenin daha da güçlü hale gelmesini sağlıyor. Salgının her alanda kontrol altına alınması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de gerekli çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Kocaeli genelinde hizmet veren kapalı ve açık otoparklar ile tır otoparkların planlı denetimleri salgın nedeniyle arttırıldı.

SALGIN TEDBİRLERİ

Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü’ne bağlı Otopark Hizmetleri Birimince yapılan denetimlerde öncelikle bulaşma riskine karşı alınması gerek önlemlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol ediliyor. İşletmeci esnafın hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından uyması gerektiği kurallar hatırlatılıyor. Sonrasında ise ilgili yönetmelik çerçevesinde uyulması gereken kurallara uyum ve süreçleri denetleniyor.

İDARİ VE MADDİ CEZALAR

Gebze ve İzmit ilçelerinde yapılan denetimler sonucunda kurallara aykırılıklar tespit edilen işletmelere, idari ve maddi yaptırımlar uygulandı. Bunun yanı sıra, ruhsatsız olduğu tespit edilen otoparklar olursa bunlar da faaliyetten men ediliyor. Hassas bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü’ne bağlı Otopark Hizmetleri Birimince yapılan denetlenmeler devam edecek.