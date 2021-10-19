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Otoyol Geçiş Köprüsünde Kiriş Montajları Tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden İlimtepe yolu 1.Etap çalışmalarında inşa edilen otoyol geçiş köprüsünde kiriş montajları yapıldı

Otoyol Geçiş Köprüsünde Kiriş Montajları Tamamlandı

19 Ekim 2021 Salı 12:18


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden, Körfez Yeni Yalı Mahallesinden başlayarak İlimtepe Mahallesine giden 5,2 kilometrelik yolun 1. etabı kapsamında inşa edilen otoyol geçiş köprüsünün kirişlerinin montajı yapıldı. Toplamda 45 adet kirişin koyulduğu otoyol geçiş köprüsü ile Yeni Yalı Mahallesi’nden TEM üzerinden geçilerek Yunus Emre Caddesi’ne geçiş sağlanacak. Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim mahallelerinden geçerek D-100 Karayolu ile İlimtepe Konutları arasında kuzey-güney yönlü bağlantı sağlayacak otoyol geçiş köprüsünün TEM üzerindeki bölümünün kiriş montajları yapıldı.

 

BİTEN KISIMLARDA PMT SERİMİNE BAŞLANDI

Altyapı çalışmaları kapsamında yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının yenilendiği İlimtepe Yolu 1.Etap çalışmaları kapsamında, yolun biten kısımlarında alt temel plent miks temel serimine başlandı. TEM üzerinden geçişi sağlayacak köprüde döşeme betonu dökümü yapılacak, döşeme betonu dökümü sonrası üzerine asfalt serimi olacak.

 

1.120 MTRE UZUNLUKTA DUBLE YOL

Otoyol geçiş köprüsü için 90 adet temel kazıkları çakıldı. Proje kapsamında, 1.120 metre duble yol, içme suyu, atık su ve yağmursuyu hatları, dere ıslah çalışmaları tretuvar ve parke yapımı çalışmaları yapılıyor.

 

128,7 METRE AÇIKLIĞA SAHİP GEÇİŞ KÖPRÜSÜ

İlimtepe Yolu 1.Etap çalışmaları kapsamında, yolun güneyden kuzeye doğru geçebilmesi için 128,7 metre açıklığa sahip bir adet geçiş köprüsü yapılıyor. 

Anadolu Döküm Kavşağından başlayan yol, TEM üzerinden otoyol geçiş köprüsü ile geçilerek Yunus Emre Caddesi’ne bağlanacak. İlimtepe yolu 1.Etap çalışmaları kapsamında, bin 120 metre uzunlukta duble yol, 800 metre dere ıslahı ve geçiş menfezleri de yapılıyor.

 

DÖRT ŞERİTLİ YOL

D-100 Yeni Yalı Mahallesinden başlayan yol, Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallelerinden geçecek. D-100 Karayolu ile İlimtepe Konutları arasında kuzey-güney yönlü bağlantı sağlayacak dört şeritli yolun sonraki etaplarının da tamamlanmasıyla Kuzey Marmara Otoyolunun Sevindikli çıkışının D-100 Karayolu ile olan bağlantılarının sağlanması amaçlanıyor.





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