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Otoyolu'nda istinat duvarından düşen yaya yaralandı

Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde, aracına akaryakıt almaya giderken istinat duvarından düşen yaya hastaneye kaldırıldı.

Otoyolu'nda istinat duvarından düşen yaya yaralandı

04 Ocak 2021 Pazartesi 11:30

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikameti Şirinyalı mevkisinde, benzini biten aracına akaryakıt almaya giderken yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki istinat duvarından Ankara yönüne düşen Yusuf A, yaralandı.

Durumu fark eden sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulans ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 




AA
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