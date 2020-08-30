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Oyun grupları onarılıyor

Kocaeli genelindeki oyun gruplarında düzenli onarımlar yapılarak, çocukların güvenliği sağlanıyor

Oyun grupları onarılıyor

30 Ağustos 2020 Pazar 10:13

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde birçok çocuk oyun grubu inşa ediyor. Bu oyun gruplarının onarımlarını düzenli olarak SAĞLANIYOR. Onarım çalışmaları çocukların oyun gruplarında her hangi bir olmsuz olay yaşamaması sağlanıyor.

 

KONTROL VE ONARIMLARI YAPILIYOR

Çocuk grupları bulunduğu alanlarda bakım ve onarım çalışmaları periyodik olarak yapılıyor. Kontrol edilen park ve bahçelerde aksaklıklar varsa ekiplere bildiriliyor. Keşif çalışmasının ardından bütün aksaklıklar tek tek gideriliyor. Yapılan çalışmaların ardından çocuklar oyun gruplarını sorunsuz bir şekilde kullanabiliyor.

 

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