Oyun grupları onarılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde birçok çocuk oyun grubu inşa ediyor. Bu oyun gruplarının onarımlarını düzenli olarak SAĞLANIYOR. Onarım çalışmaları çocukların oyun gruplarında her hangi bir olmsuz olay yaşamaması sağlanıyor.

KONTROL VE ONARIMLARI YAPILIYOR

Çocuk grupları bulunduğu alanlarda bakım ve onarım çalışmaları periyodik olarak yapılıyor. Kontrol edilen park ve bahçelerde aksaklıklar varsa ekiplere bildiriliyor. Keşif çalışmasının ardından bütün aksaklıklar tek tek gideriliyor. Yapılan çalışmaların ardından çocuklar oyun gruplarını sorunsuz bir şekilde kullanabiliyor.





