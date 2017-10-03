Oyuncak Müzesi Kocaeli'ye geliyor!

Sunay Akın’ın 20 yılda 40’ı aşkın ülkedeki koleksiyonerlerden, antikacılardan ve açık artırmalardan satın aldığı oyuncaklarla kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi’nin en özel eserleri Sepaş Enerji işbirliği ile Symbol Yaşam Merkezi’nde sergilenmeye hazırlanıyor

Dünya tarihini daha eğlenceli, daha akılda kalıcı bir öğrenme yöntemi ile ziyaretçilere sunan, üç kuşağın bir arada vakit geçirebileceği ve ortak mutluluğu paylaşabileceği sergi1700’lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örneklerini sunuyor.Oyuncakların insanlık tarihiyle beraber gelişimini anlatan ve 2005 yılında şair/yazar Sunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi, 7 – 18 Ekim tarihleri arasında Symbol Yaşam Merkezi’nde ziyaretçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

EN SEÇKİN ÖRNEKLER

Symbol Yaşam Merkezi ve Sepaş Enerji işbirliği ile gerçekleştirilecek sergide, yüzyıllık geçmişe sahip oyuncaklar yer alacak. Ziyaretçiler ilk uzay temalı oyuncakların 1920’li yıllarda Amerika’da üretilmesiyle 1969 yılında Amerika’nın aya çıkması arasındaki güçlü bağlantıyı ve daha pek çok tarihi bilgiyi oyuncakların diliylekeşfedecekler. Oyuncak dünyasının en etkileyici oyuncaklarından bebekevlerinin de en güzel örnekleri Oyuncak Müzesi Sergisi’nde ziyaret edilebilecek. 1700’lü yıllarda Almanya’da ortaya çıkan bebekevi kültürünün yüz yıllık, en seçkin örnekleri, ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken oyuncaklardan olacak.

ÜCRETSİZ GEZİLECEK

Yüz yaşındaki tahta kamyondan, sesten hızlı giden Concorde uçağa kadar ulaşımın tarihine de tanık olacak olan ziyaretçiler, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya’da içine konulan piller ile teknolojik devrimin başlangıcı sayılan oyuncak örneklerini de sergide görebilecek. Oyuncak Müzesi Sergisi’nde yer alacak ‘’Türk Malı’’ oyuncaklar da hatıralarda derin izler bırakan örnekleriyle ziyaretçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkaracak. SymbolYaşam Merkezin’de gerçekleştirilecek olanOyuncak Müzesi Sergisi 7 – 18 Ekim tarihleriarasında 10.00 – 22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

SUNAY AKIN’DAN DİNLEYELİM

Birbirinden özel etkinlikleriyle ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunan Symbol Yaşam Merkezi Oyuncak Müzesi Sergisi’nin açılışında serginin sahibi Sunay Akın’ı ağırlıyor. Oyuncak Müzesi Sergisi sadece anılarınızı canlandırmakla kalmayacak çocuğunuzla ve çocukluğunuzla aranızda özel bir bağ kurmanıza fırsat tanıyacak.07 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’da Sepaş Enerji işbirliği ile gerçekleştirilecek olanoyuncakların eğlenceli dünyasının konuşulacağı bu keyifli sohbette Kocaelililer Oyuncakların Dünyasını Sunay Akın’dan dinleme fırsatı bulacaklar