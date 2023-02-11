Özbekistan'dan Türkiye'ye Yardım

Türkiye’ye Özbekistan’dan 171 kurtarıcı gelmiş bulunuyor – Özbekistan Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı 100 kurtarıcısı, Özbekistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı 50 askeri doktoru ve 21 kurtarıcısı, 10 kurtarma köpeği. Aynı uçaklarla 6 büyük kurtarma aracı getirilmiştir – 2 özel donanımlı "ISUZU",

2 "KAMAZ" ve 2 "UAZ" araçları da afet bölgesine getirilmiştir.

Toplam 92 ton insani yardımı getirildi – 46 ton (tıbbi malzeme ve ilaçlar) ve 46 ton birinci yardım eşyaları (Özbekistan halkı tarafından toplanan gıda, ısıtıcı ve diğer eşyalar).

Ayrıca Özbekistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın 2. Tip Askeri Sahra Hastanesi Hatay bölgesi Ovakent ilçesinde kurup yaralılara 7/24 hizmet vermektedir.

Gaziantep’in Kilis şehrinde Özbek aşçıları tarafından günlük 5 bin insana sıcak yemek dağıtılıyor.

Özbekistan arama kurtarma ekipleri Hatay'ın Ovakent, Jumapazarı, Adapazarı ilçelerinde ve Antakya’da arama-kurtarma çalışmaları yapıyorlar. Özbekistan ekipleri tarafınca 10 Şubat tarihi itibariyle enkazdan 13 canlı olarak kurtarılmış ve 64 ceset çıkartılmıştır.

Özbekistan'dan insani yardımı gönderilmesi ve arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.





