Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosu ile söyleşi!

Özbekistan'ın Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırmasından sonra Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosu sayın Shukhrat Aminov ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'ye ait Topkapı’daki Türk mahallesindeki Özbekistan kültür evinde görüştük. Devri Alem belgesel programı için özel açıklama yapan Başkonsolos Türk vatandaşlarını Ata yurtları Özbekistan'ı gezip görmeye davet etti.

Başkonsolos Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive şehirlerinin görülmesi gereken tarih ve kültür şehirleri olduğunu söyledi.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel başkanı Menderes Demir ile birlikte Özbekistan'ın İstanbul başkonsolosu ile TDGF belgesel film festivalleri ile ilgili görüş alışverişinde de bulunduk.

Topkapı’daki Özbek kültür evindeki fotoğraf ve eşyalar Özbekistan'ı en iyi şekilde tanıtmakta.

TÜRK DÜNYASI’NI YAŞADIK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü sayın Kemal Kaptaner Bey ile Abdülhamid Han’ın 100. Ölüm yıl dönümü etkinlikleri üzerine söyleşi yaptık, etkinlikler hakkında bilgi aldık.

İstanbul belediyesi Kültür A.Ş ye ait Türk Mahallesi ile ilgili Kültür A.Ş. Türk Dünyası müzesi müdürü sayın Salih Doğan Bey’den bilgi alarak mahalleyi gezdik. Kültür A.Ş de düzenlenen ünlü Türk dil bilgini Ali Şir Nevai’yi anma etkinliklerini takip edip gazeteci ve belgeselci arkadaşlarla tanıştık. Türk mahallesinde tam anlamı ile Türk İslam medeniyetine ait kültür ve tarih ziyafeti yaşadık.

ALİ ŞİR NEVAİ’YE ANLAMLI VEFA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş’den büyük Türk Dil bilimci Ali Şir Nevai’ye vefa etkinliği yapıldı. “Doğumunun 577. Yılında Bilgin ve Devlet Adamı Ali Şir Nevai Anma Programı” çerçevesinde Salih Doğan’ın objektifinden “Medeniyetin Beşiği Özbekistan” adlı fotoğraf sergisi açıldı.

9 Şubat 1441 Türk dünyasının büyük şairi, düşünürü ve dilbilimcisi Ali Şir Nevai’nin doğum günü olarak kabul edildiği için özellikle Özbekistan’da her yıl 9 Şubat günü bir bayram havasında kutlanıyor. Sevgi, vefa, hoşgörü, dürüstlük, cömertlik, adalet, güzel ahlak ile tanınan Ali Şir Nevai, Doğu Türkçesi olarak da bilinen Çağatay edebiyatının, aynı zamanda Türk dilinin en büyük şair ve yazarlarından biri olarak kabul ediliyor.

“Doğumunun 577. Yılında Bilgin ve Devlet Adamı Ali Şir Nevai Anma Programı” çerçevesinde “Medeniyetin Beşiği Özbekistan” adlı bir de sergi açıldı. Programda ayrıca Ali Şir Nevai’den gazeller seslendirildi.

ALİ ŞİR NEVAİ KİMDİR?

1441 yılında Herat’ta doğan Ali Şir Nevai, 1501 yılında doğduğu şehir olan Herat’ta vefat etti. Anne tarafından Timur Oğulları ailesindendi. Babası Kiçkine Bahadır, Timurlulardan Ebu’l-Kasım Babür’ün hizmetinde bulunan zengin ve soylu bir kişiydi. Gençlik yıllarını ülkesinden uzakta Irak’ta geçiren Ali Şir Nevai, babasının ölümünden sonra ülkesine dönerek Meşhed ve Semerkand gibi önemli bilim merkezlerinde iyi bir eğitim alma fırsatı buldu.

Ali Şir Nevai, Horasan sultanı Hüseyin Baykara’nın mühürdarı oldu ve ona vezirlik yaptı. O sadece bir edebi şahsiyet değil, devletin her kademesinde hizmet eden bir devlet adamıydı. Onun zamanında Herat bir ilim ve medeniyet merkezi oldu. Şair tezkirelerinde ve tabakat kitaplarında onun hakkında, dürüst, ahlaklı, samimi bir insan, heybetli bir devlet adamı, olgun bir politikacı, samimi bir dindar, asla mutaassıp ve dar görüşlü olmayan gerçek bir aydın, ömrünü hep önemli işler için harcamış büyük bir insan diye bahsedilir.

Çok zengin bir hayal dünyası, güçlü bir hafızası, derin bir zekası ve duygulu bir ruhu bulunan Nevai hayatı boyunca hiç evlenmedi, ama yaşadığı platonik aşkın anlatımı olan “Gül ile Ali Şir” hikayesi bugün bile Türkistan ve Özbekistan’da anlatılır. Ali Şir Nevai, Çağatay Türkçesine Arapça ve Farsça kelimeler katıp bunları son derece doğal ve Türkçe söyleyişin bütün esaslarına ve inceliklerine sadık kalarak zengin bir şiir dili oluşturdu. Şairler Çağatay Türkçesinin en güzel örneği olan ve “Nevai dili” de denilen bu Türkçe ile şiir yazmaya başladılar.

Ali Şir Nevai, Muhâkemetü’l-Lügateyn isimli eserinde Türkçe ile anadili kadar iyi bildiği Farsça arasında mukayese yaparak Türkçenin üstünlüğünü savundu. Kaşgarlı Mahmud’dan sonra Türk diline en büyük hizmeti eden şahsiyetti. Ali Şir Nevai’nin dördü Türkçe, biri de Farsça olmak üzere beş ayrı divanı vardır. Ayrıca 18 ayrı kitabının yanında Hamse isimli eseri “Ferhad ü Şirin”, “Leyli vü Mecnun”u da ihtiva eder. Nevai, Anadolu’ya hiç gelmemesine rağmen, eserleriyle bugüne kadar Anadolu Türklerinin hanelerine misafir oldu, bütün Türk yurtlarının ortak atası, Türk kültür ve edebiyatının yıldızı oldu.