Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosu İle Söyleşi Yaptık

Özbekistan'ın Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırmasından sonra Özbekistan'ın istanbul başkonsolosu sayın Shukhrat A.Aminov ile İstanbul belediyesi kültür AŞ'ye ait Topkapıdaki Türk mahallesindeki Özbekistan kültür evinde Devri Alem Belgesel programı için özel açıklama yapan başkonsolos Türk vatandaşlarını Ata yurtları Özbekistan'ı gezip görmeye davet etti.

Başkonsolos Taşkent Semerkant Buhara ve Hive şehirlerinin görülmesi gereken tarih ve kültür şehirleri olduğunu söyledi

Türk dünyası gazeteciler federasyonu Genel başkanı Menderes Demir ile birlikte Özbekistan'ın istanbul başkonsolosu ile TDGF belgesel filim festivalleri ile ilgili görüş alış verişinde bulunduk.

Topkapıdaki Özbek kültür evindeki fotoğraf ve eşyalar Özbekistan'ı en iyi şekilde tanıtmakta

İstanbul belediyesi kültür AŞ genel müdürü sayın Kemal Kaptaner Bey ile Abdülhamid Han`ın 100. ölüm yıl dönümü etkinlikleri üzerine söyleşi yaptık etkinlikler hakkında bilgi aldık.

İstanbul belediyesi kültür aş. ye ait Türk mahallesi ile ilgili kültür aş. Türk dünyası müzesi müdürü sayın Salih Doğan Beyden bilgi alarak mahalleyi gezdik

Kültür aş`de düzenlenen ünlü Türk dil bilgini Ali Şir Nevaiyi anma etkinliklerini takip edip gazeteci ve belgeselci arkadaşlara tanıştık .