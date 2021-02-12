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Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosu İle Söyleşi Yaptık

Gazetemizin kurcusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 3 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz..

Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosu İle Söyleşi Yaptık

12 Şubat 2021 Cuma 10:44
Özbekistan'ın Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırmasından sonra Özbekistan'ın istanbul başkonsolosu sayın Shukhrat A.Aminov ile İstanbul belediyesi kültür AŞ'ye ait Topkapıdaki Türk mahallesindeki Özbekistan kültür evinde Devri Alem Belgesel programı için özel açıklama yapan başkonsolos Türk vatandaşlarını Ata yurtları Özbekistan'ı gezip görmeye davet etti.
Başkonsolos Taşkent Semerkant Buhara ve Hive şehirlerinin görülmesi gereken tarih ve kültür şehirleri olduğunu söyledi
Türk dünyası gazeteciler federasyonu Genel başkanı Menderes Demir ile birlikte Özbekistan'ın istanbul başkonsolosu ile TDGF belgesel filim festivalleri ile ilgili görüş alış verişinde bulunduk.
Topkapıdaki Özbek kültür evindeki fotoğraf ve eşyalar Özbekistan'ı en iyi şekilde tanıtmakta
İstanbul belediyesi kültür AŞ genel müdürü sayın Kemal Kaptaner Bey ile Abdülhamid Han`ın 100. ölüm yıl dönümü etkinlikleri üzerine söyleşi yaptık etkinlikler hakkında bilgi aldık.
İstanbul belediyesi kültür aş. ye ait Türk mahallesi ile ilgili kültür aş. Türk dünyası müzesi müdürü sayın Salih Doğan Beyden bilgi alarak mahalleyi gezdik
Kültür aş`de düzenlenen ünlü Türk dil bilgini Ali Şir Nevaiyi anma etkinliklerini takip edip gazeteci ve belgeselci arkadaşlara tanıştık .
Türk mahallesinde tam anlamı ile Türk islam medeniyetine ait kültür ve tarih ziyafeti yaşadık.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür aş.`den Ali Şir Nevaiye Anlamlı Vefa
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kültür aş.`den büyük Türk dil bilimci Ali Şir Nevai`ye vefa etkinliği.
“Doğumunun 577. Yılında Bilgin ve Devlet Adamı Ali Şir Nevai Anma Programı” çerçevesinde Salih Doğan’ın objektifinden “Medeniyetin Beşiği Özbekistan” adlı fotoğraf sergisi açıldı.
www.gebzegazetesi.com ve www.agret.net Yönetimi olarak istanbul Büyüklehir belediyesini kutluyor. Ali şir nevai ile ilgili bilgi notunu sizlerle paylaşıyoruz
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