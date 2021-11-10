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Özel Bireyler Ve Aileleri Büyükşehir Kamplarında Ağırlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel bireyler ve ailelerini Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı kamplarda misafir etti

Özel Bireyler Ve Aileleri Büyükşehir Kamplarında Ağırlandı

10 Kasım 2021 Çarşamba 09:12

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel bireyler ve ailelerine yönelik dinlenme kampı düzenledi. 4 hafta boyunca yapılan kamp programında toplamda 289 özel birey ve ailesi misafir edildi.

 

BÜYÜKŞEHİR’İN MİSAFİRLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel bireylere ve ailelerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren özel bireylerin stres atması ve sosyalleşmesi için Büyükşehir Belediyesince kamp etkinliği düzenlendi. 4 haftada yapılan kamp boyunca toplamda 289 özel birey ve ailesi Büyükşehir Belediyesinin kamplarında misafir edildi.

 

ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Kamp süresi boyunca sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği olmak üzere üç öğün yemek hizmeti verilen misafirlere gün boyu Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki kamp liderleri ve işaret dili tercümanlarıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kampta gündüzleri yürüyüş parkurlarından spor sahalarına, egzersiz alanlarından satranç oyun alanlarına kadar bir sürü aktiviteden yararlanıldı. Akşamları ise özel kutlamalar, bilgi ve yetenek yarışmaları, sinema gösterimi gibi aktivitelerle zaman geçirildi.

 







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