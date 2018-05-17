Özel Çocuklar Gönüllerince Eğlendi

Dünya Engeliler Haftasında özel çocuklar unutulmadı ve Gebze Belediyesi onlar için özel etkinlikler düzenledi. Engeliler Haftası münasebetiyle Gebze Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nin özel çocukları dolu dolu bir hafta geçirdi.

BOĞAZDA TEKNE TURU

Gebze Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nin özel çocukları için eşsiz güzellikteki İstanbul Boğazı’nda tekne turu gerçekleştirildi. Boğazda tekne turu yapan özel çocukların mutlulukları gözlerine yansırken çay eşliğinde simit yediler. Tuzla Viaport Marina Viasea Akvaryum’u ziyaret eden özel çocuklar binlerce farklı türde balık ve deniz canlısını görme imkanı buldu.

DOĞA PARKI GEZİSİ

Özel çocuklar için özel olan bu haftanın onlar için en güzel şekilde geçmesi için elinde geleni yapan Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, özel çocuklar için İzmit Uzuntarla Tabiat Parkı’nda doğa gezisi düzenledi. Doğa ile iç içe güzel bir gün geçiren çocuklar, Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesini de ziyaret etti. Hayatlarında ilk defa gördükleri hayvanlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen çocuklar, güzel bir hafta geçirdi.