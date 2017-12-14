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Özel Çocuklara İzcilik Semineri

(İLKÇEV), tarafından yürütülen “Geç Kalma, Zinde Kal” Projesi kapsamında özel çocuklara, Gebze Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu Konferans Salonu’nda seminer gerçekleştirildi.

Özel Çocuklara İzcilik Semineri

14 Aralık 2017 Perşembe 09:40


Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2016/2 yılı Gençlik Projeleri Destek Programı Kapsamında Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV), tarafından yürütülen “Geç Kalma, Zinde Kal” Projesi kapsamında özel çocuklara, Gebze Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu Konferans Salonu’nda seminer gerçekleştirildi.
İzci Lideri Tuncay Başoğlu tarafından yapılan eğitimde gençlere izciliğin temeli, felsefesi, hayatta kullanımı ve yaşama kattıkları anlatıldı. Bilgi ve tecrübelerini gençlere aktaran Tuncay Başoğlu, katılımdan ve gençlerin performansından oldukça memnun olduğunu söyledi. İzci Lideri Tuncay Başoğlu önderliğinde izcilik oyunları ve izcilik marşlarıyla özel çocuklar doyasıya eğlendi. Eğitim sonrası yapılan ikramla faaliyet sonlandı.

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