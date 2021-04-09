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Özel Çocuklardan Polis Abilerine Özel Kutlama

Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi özel öğrencilerinden polis abilerine yaptığı sürpriz kutlama duygulandırdı

Özel Çocuklardan Polis Abilerine Özel Kutlama

09 Nisan 2021 Cuma 09:46

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin özel öğrencileri, polis abileri ve ablaları için özel kutlama düzenlediler. 10 Nisan Polis Günü münasebetiyle Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen süpriz etkinlikte bir araya gelen polisler ile öğrenciler güzel anlar yaşadılar.

 

HER YIL 10 NİSAN POLİS GÜNÜ OLARAK KUTLANIYOR

Türk Polis Teşkilatı ilk kez 10 Nisan 1845 yılında kurulduğu için her yıl 10 Nisan, Polis Günü olarak kutlanıyor. O günden bu yana ülkemizde asayiş ve güvenliği sağlayan polislerimiz, gece gündüz demeden hizmet peşinde koşuyor. Bu yıl kuruluşunun 176. yıl dönümü kutlanan Türk Polis Teşkilatı’nın mensupları için ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

 

ETKİNLİK SÜRPRİZLE BAŞLADI

Kurulduğu tarihten bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi uğruna gece gündüz fedakârca görev yapan Türk Polis Teşkilatı mensupları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri bir etkinlik düzenledi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, özel gereksinimli bireylerin eğitime ve sosyal hayata katılımlarına yönelik hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik ufak bir sürprizle başladı.

 

POLİSLER DE ÇOCUKLAR DA DUYGULANDILAR

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nden gelen “olay var” ihbarı üzerine harekete geçen polisler kısa sürede kurum binasına vardılar. Yapılan hazırlıktan haberi olmayan polisler bahçeye yönlendirildi. Polisler, bahçe kapısını açmalarıyla birlikte kendilerini bekleyen sürprizle karşılaştılar. Bahçede bekleyen öğrenciler, ellerindeki Türk bayrağı ve “Türk Polisi Huzur Ve Güven Verir” pankartıyla polisleri karşıladılar. Polislerin şaşkınlıkları ve öğrencilerin mutlulukları ile birlikte duygu dolu anlar yaşandı.

 

ÇOCUKLARDAN POLİSLERE HEDİYELER

Öğrencilerin mutlulukları, polislerin polis arabalarıyla kendilerini gezdirmesi ile birlikte daha da arttı. Canları pahasına bizlerin emniyeti için görev yapan fedakâr polislerimizin değerinin ve öneminin anlatıldığı etkinlik kapsamında öğrenciler, elleriyle yaptıkları seramik ürünlerini ve anahtarlıkları polislere hediye ettiler. Hatıra olarak çekilen fotoğrafla birlikte etkinlik sona erdi.

 

  
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