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Özel Çocukları Boğaz Turuna Başkan Büyükgöz Uğurladı

Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Boğaz Turu’na katılacak özel çocukları İstanbul'a Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz uğurladı.

Özel Çocukları Boğaz Turuna Başkan Büyükgöz Uğurladı

05 Ekim 2021 Salı 12:59


 

Özel çocukları Boğaz turuna Başkan Amcaları uğurladı. Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Boğaz Turu’na katılacak özel çocukları İstanbul'a Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz uğurladı. Gebze Belediyesi’nin Engelsiz Nakil Aracı ile adreslerinden tek tek alınan Gebze Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerini Boğaz Turu’na katılmak üzere İstanbul’a yolcu eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocuklarla seyahat öncesi sohbet etti. Boğaz turunda gönüllerince keyifli zamanlar geçirecek olan özel çocuklara çeşitli hediyeler takdim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz öğrencilere iyi eğlenceler diledi. Öğrenci velileri ve okul idarecileri Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e duyarlılığından ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.  












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