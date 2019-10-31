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ÖZEL GEBZE HİSAR ANADOLU LİSESİ EDİRNE’DE

Özel Gebze Hisar Anadolu Lisesi 28 Ekim Pazartesi günü Edirne’ye kültürel gezi düzenledi. Cumhuriyet arefesinde Serhat Şehrine yapılan geziye 10 ve 11.sınıf öğrencileri katıldı.

ÖZEL GEBZE HİSAR ANADOLU LİSESİ EDİRNE'DE

31 Ekim 2019 Perşembe 11:45

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Nursel ŞAHİNÇE sorumluluğunda düzenlenen gezide tarihi, doğal ve kültürel  güzellikler keşfedildi.

Karaağaç’ta yapılan kahvaltıdan sonra tarihi Meriç Köprüsü, Lozan Anıtı ve Karaağaç’a 4 km uzaklıkta bulunan sınır kapısı Kapıkule gezildi. Ardından hastaların su sesi ve müzikle tedavi edildiği tarihi öneme sahip olan II. Bayezid Külliyesi-Sağlık Müzesi, Tarihi Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Er Meydanı ve Pehlivanlar görüldü.

Buram buram tarih kokan Osmanlı’nın başkenti Edirne’nin simgesi olan Camiler, özellikle Selimiye Camii, Arasta Çarşısı, Zat-ı Muhterem Hasan Sezai Hazretleri ziyaretleriyle geziye devam edildi.

Tatmasan olmaz dediğimiz geleneksel lezzetlerden tava ciğer, Kavala Kurabiyesi ile damak zevkini de tattıktan sonra huzur ve mutlulukla Edirneden ayrılan öğrencilerin keyfine diyecek yoktu.



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