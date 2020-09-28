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Özel halk otobüsleri periyodik olarak dezenfekte ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma hizmeti veren 2 bin 100 özel halk otobüsünün periyodik olarak dezenfeksiyon işlemini gerçekleştiriyor.

Özel halk otobüsleri periyodik olarak dezenfekte ediliyor

28 Eylül 2020 Pazartesi 12:06

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelesine her alanda devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok kullandığı toplu taşıma araçları Büyükşehir Belediyesi’nce dezenfekte ediliyor.

 

TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Yaz mevsimi ve tatil sezonunun sona ermesiyle birlikte çalışma hayatı yoğunluk kazanınca toplu taşıma araçlarının kullanımı da arttı. Salgınla mücadelenin her anını titizlikle takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerek kendi bünyesinde gerekse Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Bu önlemler içerisinde toplu taşıma araçlarının dezenfekte edilmesi büyük önem arz ediyor.

 

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ DEZENFEKTE EDİLİYOR

Kocaeli genelinde Ulaşımpark A.Ş. 336 otobüsü, 2 bin 100 özel halk otobüsü ile vatandaşlara toplu taşıma hizmeti veriyor. Salgınla mücadele kapsamında özel halk otobüslerinin dezenfekte edilmesi işleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı birimlerince yapılıyor. Bu kapsamda İzmit merkezde Batı Terminali, Güney Terminali ve Doğu Terminali’nde, Gebze,  Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde ise ilgili terminallerde dezenfekte ekiplerince dezenfekte işlemleri her gün dönüşümlü olarak yapılıyor.

 

ÖNLEMLERE UYULMALI

Toplu taşıma araçlarını kullanırken öncelikle, Temizlik, Mesafe ve Maske kuralını unutmamamız gerekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı da, bu hareketle vatandaşların sağlığı ve güvenliği için toplu taşıma araçlarının gerek dezenfektasyonunu gerekse denetimlerini devam ettiriyor.




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