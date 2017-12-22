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Özel halk otobüslerine sefer cezası

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli genelinde görev yapan özel halk otobüslerine yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.

Özel halk otobüslerine sefer cezası

22 Aralık 2017 Cuma 09:42

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı tarafından kent genelinde hizmet veren Özel Halk Otobüslerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Denetimlerde özellikle soğuk kış mevsiminde kalorifer tesisatının çalışabilirliği ve hijyen kurallarına uygunluğu kontrol edildi.

 HİJYENİK DENETİMLER YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda otobüslerin içyapısına yönelik denetimler yapıldı. Özellikle genel temizlik ve hijyen kurallarına uygunluğu denetlenen otobüslerde, kalorifer tesisatları da kontrol edildi. Ayrıca yolcu güvenliği açısından oldukça önemli olan koltuk ve tutamak borularının sağlamlığı da kontrol edildi. Araçların içerisine su akıp akmadığı konusunda da kontrollerin yapıldığı denetimlerde kurallara uymayan araçlar hakkında işlem yapıldı.

 DIŞ YAPISI DA KONTROL EDİLDİ

Ayrıca araçlarda kaportalarının yapısı da kontrol edildi. Araç güvenliği için oldukça önemli olan kaporta yapısında çürüme veya onarımı yaptırılmamış araçlara yönelik denetimler yapılıyor.

 UYGUN OLMAYAN CEZA ALIYOR

Yapılan denetimler kapsamında ilgili yönetmeliklere uygun olmayan otobüsler tespit edilerek ceza veriliyor. Denetimi yapılan araçlara uyarı verilme, ceza yazılması, kısmı seferden alıkonma, hatta süresiz olarak seferden men etme gibi yaptırımlar uygulanıyor. Denetimler Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde aralıksız olarak devam edecek. En önemlisi vatandaşların soğuk kış mevsiminde daha konforlu ve hijyenik ortamda seyahat etmeleri amaçlanıyor.

 


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