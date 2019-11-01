Özel Hastaneler, KOTO’da istişare yaptı

Kocaeli iş dünyasını geleceğe daha güçlü taşımak için programlar düzenleyen Kocaeli Ticaret Odası, ayrı ayrı tüm sektörler için istişare toplantısı düzenliyor, iş kollarının geleceğini yine sektör temsilcilerinin görüş ve önerileriyle şekillendiriyor. Sektörel istişare toplantılarının bir yenisi, Sağlık Grubu’nun yer aldığı 11. Meslek Komitesi bünyesinde bulunan Özel Hastaneler zümresiyle devam etti. Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in, Meclis Üyesi Veysel Besnili ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıya, Oda üyesi özel hastanelerin üst düzey temsilcileri yoğun katılım sağladı.

GEZER: ANCAK GÜÇ BİRLİĞİYLE ÇIKABİLİRİZ

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gezer, ortak görüş alışverişinin sektörün geleceği ile doğrudan ilintili olduğuna dikkat çekerek, “Kocaeli Ticaret Odası olarak sektörleri güçlendirmenin, ancak sektör temsilcilerinin görüşleriyle mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu kapsamda özel hastane sektörümüzle de bir toplantı düzenledik. Sağlık grubu, KOTO’nun yönetim kalemlerinde iyi temsil ediliyor. Yönetimde şahsım ve mecliste Veysel Besnili Hocamızla birlikte sizlerin sorunlarını çözmek ve çözüm önerilerinizin hayata geçirilmesini sağlamak adına mesai harcıyoruz. Sektör olarak fırtınalı bir dönemdeyiz. Bugün güçlü görünen firmalar da bu fırtınadan etkilenebilir. Önümüzdeki 5 yılın özel hastaneler için zorlu geçeceğini düşünüyoruz. Ve bu dönemden ancak güç birliğiyle çıkabiliriz” ifadelerine yer verdi.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR

Akabinde görüş ve öneriler bölümüne geçildi. Toplantıda, “Uzun yıllardır değişmeyen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT), ameliyathane açılış ücretlerinin belirlenmesinde diğer özel hastanelerle belirli standart ve ücretlendirmenin sağlanması, özel hastanelere dışarıdan gelen ameliyathane kullanım taleplerinde düşük ücretlerle ameliyathanelerin kiralaması sorunu, özel hastaneler tarafından çeşitli kurumlara uygulanan indirim oranlarının hastanelerin artan maliyetleri sebebiyle tekrar değerlendirilmesi gerekirse kaldırılması, devlet hastanelerinin ve üniversite hastanelerinin bütçe paylarını arttırmak adına birim hasta maliyetlerinin özel hastanelere oranla en az 5 katı olduğu, bu durumun denetlenmesi adına çalışmalar yapılabilmesi, hizmete girecek şehir hastanesi ile özel hastanelerin olumsuz yönde etkilenmesi, özellikle şehir hastanesinin faaliyete geçmesiyle 112 yoğun bakım hastalarının doğrudan şehir hastanesine yönlendirilecek olması, “Hemşire Stajyer”, Tıbbi Atık” ve “Tüketici mahkemeleri” konularında görüşmek üzere Kocaeli Valiliği İle görüşmeler yapılması, özel hastanelerde bulundurulması zorunlu stajyer giderlerinin ekonomik anlamda hastanelere yük oluşturması, belediyeler tarafından sağlık kuruluşlarından iş yeri açma ruhsatı alma zorunluluğunun kaldırılması, tıbbi atık giderlerinin düşürülmesi, belediyelerin özel hastanelere uyguladığı yüksek atık cezaları ile ilgili düzenlemeler yapılması, yoğun bakım sertifikasyon maliyetlerinin yüksek olması sorunu, radyoloji, fizik tedavi ve laboratuvar bölümlerinde ruhsatlandırmanın hekim bazlı değil hastane bazlı yapılması adına çalışmalar yapılması, katkı payına uygulanan %200 oranının serbest bırakılması adına çalışmalar yürütülmesi, KOTO üyesi hastanelerin düşük faizli kredilerden yararlanması adına çalışmalar yapılması, erişkin yoğun bakımlarının hastane yatak kapasitesinin %30’u kadar olması sorunu, tamamlayıcı sağlık sigortasının kaldırılması adına girişimlerde bulunulması” konuları görüşülerek değerlendirildi.





