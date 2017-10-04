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Özel İlim Okul Kulüp Çalışmaları

Özel İlim Eğitim Kurumları okul kulüp faaliyetlerini açıkladı. Özel İlim, çocukların akademik anlamda gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da gelişimlerine önem gösterdiğini bir kez daha vurguladı.

Özel İlim Okul Kulüp Çalışmaları

04 Ekim 2017 Çarşamba 14:41

Özel İlim Rehber Öğretmeni Merve Karakuş ‘’Okulumuzda eğitim-öğretimin yanı sıra uygulanan kulüp faaliyetleri de en az dersler kadar önem arz etmektedir. İlkokul ve Ortaokul dâhil tüm öğrencilerimiz en az bir kulübe üye olmak zorundadır. Kulüp etkinliği zorunlu olsa dahi hiçbir öğrencimizin buna zorlanmasına gerek kalmadan seçebileceği, keyif alabileceği mutlaka bir kulüp bulabilir. Okula ve başarıya sadece ders ve not odaklı bakmak çağımızın başarı anlayışına uzak bir yaklaşımdır. Çocuklarımızı öz becerileri, yetenekleri, kazandıkları değerleri açısından başarılı kılmak en mühim olanıdır

Kulüp çalışmalarımızdaki amacımız; yaş düzeylerine uygun, ilgi alanları çerçevesinde potansiyellerini açığa çıkarmak, grup çalışmalarına katılmak, iletişim kurabilme yeteneği, dayanışma, paylaşım gibi değerlerini pekiştirmektir’’ dedi

Okul Kulüplerimiz; Bilim ve Teknoloji kulübü(Proje, Matematik, Kodlama, Sistem ve Robotik), Spor Kulübü(Satranç, Masa Tenisi, Badminton), Dil ve Şiir Okuma Kulübü(Şiir dinletileri), Sanat Kulübü(Resim, Bağlama, Gitar, Tiyatro, Ebru) şeklindedir.

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