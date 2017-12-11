Özel İlimde Motivasyon Kahvaltısı

ÖZEL İLİM’İN SEKİZLERİ MORAL KAHVALTISINDA

ÖZEL İLİM’DE YENİ SİSTEM KONUŞULDU

Okulun konferans salonunda gerçekleşen toplantı kahvaltı ile başladı. Sınıf Öğretmeni Faruk Kütük öğrencilere motivasyon konuşması yaptı.

Okul Rehber Öğretmeni Merve Karakuş değişen TEOG sınavının yerine gelen sistem hakkında öğrencilere ve idarecilere ve öğretmenlere sunum yaptı. ‘’Yeni sisteme göre Haziran başında yapılacak ve dileyenin katılacağı sınav 135 sorudan oluşacak, Türkçe, matematik, fen bilgisi derslerinden 20 şer soru, din kültürü, İngilizce ve sosyal bilgiler derslerinden 10 ar soru gelecektir. Tüm 8. Sınıfların %10 unun yerleşeceği sınvda, %90 lık kısım mahalli sistem ile yerleşecektir. Okul olarak öğrencilerimizi TEOG sınavına, Nisan ayından beri hafta sonları etütler ile destekledik bunun yanında yeni döneme Ağustos ayında başlatmış olduğumuz hazırlık sınıfımız ile devam ettik. Sınav sistemi değişse de bizler disiplinli ve düzenli çalışmalarımızdan ödün vermedik. Her öğrencimiz ile birebir çalışma imkanı sağladık bu sayede eksik konularımızı giderme noktasında çok yol kat ettik. Bundan sonra da düzenleyeceğimiz çalışma kampları, ders çalışma planları, etüt programları, deneme sınavları ile de hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bugün öğrencilerimizle yapmış olduğumuz programda iletişimi ve motivasyonu baz alarak onlara kendilerini ifade etmelerine, sınav hakkındaki duygu ve düşüncelerini paylaşmalarına yer verdim. Öğrencilerimiz bugünden mutlu ve akıllarındaki sorulardan arınmış bir biçimde ayrıldılar. Sınav, kişiliği ölçmez sadece akademik anlamdaki bilgi ve yorumlama becerilerini ölçer. Çocuklarımızın başarılı olmaları için ilk önce önyargıları yıkmak, ardından verimli ve uzman kadro ile ders çalışma planlarını oturtmaları gerekmektedir. Tüm öğrencilerimize hayatlarında mutluluğu hedef almalarını, kendilerini geliştirecek ve bir adım daha ileriye götürecek çalışmaların içinde bulunmalarını temenni ederim. ‘’

Rehber Öğretmen’in sunumundan sonra Okul Müdürü Halil Bulut söz olarak ‘Alanlarında uzman kadromuzla sınav çalışmalarımız yoğun ve eksiksiz olarak devam etmektedir. Fakat önemli olan yalnızca akademik başarı değil, bunun yanında spor, sanat, müzik gibi etkinlikler ile de öğrencilerimizi başarıya ulaştırmayı hedefliyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. ‘’ dedi.

Son olarak Özel İlim Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevzat Coşkun ‘’ Çağdaş, sorgulayan, ahlaklı, görgülü, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmeyi amaç edindik. Bununla beraber öğrencilerimizin, kendini her alanda ifade etme becerilerine sahip olması, akademik ve sosyal hayatında başarılı bir yetişkin olarak yoluna devam etmelerini istiyoruz. Bu sınavlar yalnızca akademik bilgileri sorgulan bir sistemdir. Ama iyi bir gelecek için bugünden çalışmak gerekmektedir. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize emeklerinden ötürü teşekkür ediyor, sınavda başarılar diliyorum.’’ Dedi.