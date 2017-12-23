banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Özel İlim'de Yerli Malı Haftası

Özel İlim Eğitim Kurumları’nda Yerli Malı ve Tutum Haftası çok renkli geçti.

Özel İlim'de Yerli Malı Haftası

23 Aralık 2017 Cumartesi 16:13

Öğrenci, öğretmen ve veli işbirliği içerisinde hazırlanan etkinlikte her yöreye ait yemekler sergilendi. Bunun yanında yöreleri, özelliklerini tanıtan sunumlar yer alırken pano çalışmaları ile konferans salonu rengârenk görüntülere sahne oldu.

Okul Müdürü Halil Bulut haftanın anlam ve önemini belirten konuşmasında ‘’ Öğrencilerimize bilinçli tüketici olmayı, yerli malına sahip çıkmayı, yörelerini kültürlerini tanıtmayı, tutumlu olmayı, parasını, eşyasını, vaktini gerektiği gibi korumasını ve kullanmasını öğretmeliyiz. Öğrencilerimizin ileride yaşam kalitesini arttırması açısından, bilinçli büyüyen bir birey olması açısından çok önemlidir. Bugün bizlere destek olan tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize çok teşekkür ediyoruz.’’ Dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sarıkmış 103. yıl dönümünde Anılıyor Sarıkmış 103. yıl dönümünde Anılıyor
Kar geliyor! Kar geliyor!
Başkanlara talimat! Başkanlara talimat!
Maldivli bakan Kocaeli'nde Maldivli bakan Kocaeli'nde
Otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Yukarı Çık

banner330

Sarıkmış 103. yıl dönümünde Anılıyor
Sarıkamış Harekatı’nın 103. yıl Dönümünde Şehitler Anılıyor.

Haberi Oku