Özel İlim'de Yerli Malı Haftası

Özel İlim Eğitim Kurumları’nda Yerli Malı ve Tutum Haftası çok renkli geçti.

Öğrenci, öğretmen ve veli işbirliği içerisinde hazırlanan etkinlikte her yöreye ait yemekler sergilendi. Bunun yanında yöreleri, özelliklerini tanıtan sunumlar yer alırken pano çalışmaları ile konferans salonu rengârenk görüntülere sahne oldu.

Okul Müdürü Halil Bulut haftanın anlam ve önemini belirten konuşmasında ‘’ Öğrencilerimize bilinçli tüketici olmayı, yerli malına sahip çıkmayı, yörelerini kültürlerini tanıtmayı, tutumlu olmayı, parasını, eşyasını, vaktini gerektiği gibi korumasını ve kullanmasını öğretmeliyiz. Öğrencilerimizin ileride yaşam kalitesini arttırması açısından, bilinçli büyüyen bir birey olması açısından çok önemlidir. Bugün bizlere destek olan tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize çok teşekkür ediyoruz.’’ Dedi.