Özel minikler komando oldu

İl Jandarma Komutanlığına misafir olan çocuklar, kendileri için hazırlanan komando parkurunu tamamlayarak, minik komando oldular. Jandarmanın ev sahipliğinde oldukça keyifli dakikalar geçiren öğrencilere ayrıca Jandarma çocuk dergisi dergileri ve Türk bayraklı balonlar ile bayraklar hediye edildi.





