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Özel minikler komando oldu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, 1 Ekim dünya çocuk günü münasebetiyle özel eğitim ve iyileştirme merkezinde eğitim gören özel çocukları, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığında ağırladı.

Özel minikler komando oldu

01 Ekim 2019 Salı 09:47

İl Jandarma Komutanlığına misafir olan çocuklar, kendileri için hazırlanan komando parkurunu tamamlayarak, minik komando oldular. Jandarmanın ev sahipliğinde oldukça keyifli dakikalar geçiren öğrencilere ayrıca Jandarma çocuk dergisi dergileri ve Türk bayraklı balonlar ile bayraklar hediye edildi.

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