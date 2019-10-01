İl Jandarma Komutanlığına misafir olan çocuklar, kendileri için hazırlanan komando parkurunu tamamlayarak, minik komando oldular. Jandarmanın ev sahipliğinde oldukça keyifli dakikalar geçiren öğrencilere ayrıca Jandarma çocuk dergisi dergileri ve Türk bayraklı balonlar ile bayraklar hediye edildi.
Özel minikler komando oldu
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, 1 Ekim dünya çocuk günü münasebetiyle özel eğitim ve iyileştirme merkezinde eğitim gören özel çocukları, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığında ağırladı.
İl Jandarma Komutanlığına misafir olan çocuklar, kendileri için hazırlanan komando parkurunu tamamlayarak, minik komando oldular. Jandarmanın ev sahipliğinde oldukça keyifli dakikalar geçiren öğrencilere ayrıca Jandarma çocuk dergisi dergileri ve Türk bayraklı balonlar ile bayraklar hediye edildi.