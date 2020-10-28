Özel Öğrenciler Cumhuriyet Bayramını Kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinin özel öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97.nci yıldönümünü türküler eşliğinde kutladı.

CUMHURİYET BAYRAMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere eğitim verdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi özel öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Özel öğrenciler Cumhuriyet Bayramının 97. yıldönümü nedeniyle Seka Parkta Zeybek oynadı, türküler seslendirdi.

MİLLİ BAYRAM BİLİNCİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, özel öğrencilere milli bayram bilincini aşılamak için özel etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda özel öğrenciler Cumhuriyet Bayramının 97. yıldönümünü kapsamında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitleri andılar.

ZEYBEK OYNAYIP, TÜRKÜ SÖYLEDİLER

Seka Parkta düzenlenen etkinlikte özel öğrenciler Zeybek oynadı, türküler seslendirdi. Zeybek kıyafetlerini giyen öğrencilerin bayramlardaki gibi yaşadıkları sevinç ve mutluluk gözlerden kaçmadı. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinin öğretmenleri; ‘Özel öğrencilere anlatım yönteminden ziyade, işitsel, görsel, dokunarak ve uygulamalı faaliyetler ile konuların işlendiğini ve böylelikle öğrencilerin öğrenmeleri ve dikkatlerini toplamaları daha kolay olduğunu’ belirtti.















