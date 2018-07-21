Özel Öğrenciler Gez Gör ile Mutlu Oldu

Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri ve Akademi Liselerle normal eğitim alan öğrencileri desteklerken, hayatın içerisinde yaşayan engelli öğrencileri de ihmal etmiyor. Bu kapsamda Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, 17-35 yaş aralığındaki hafif ve orta düzeydeki engelli öğrencilere eğitim veriliyor. Engelli öğrenciler için kurs programlarının yanı sıra, birçok sosyal etkinliklerde düzenleniyor. Merkezde eğitim alan 85 öğrenci, eğitmen ve idarecilerle birlikte İzmit’in tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi. Gez Gör programı kapsamında yapılan gezide öğrenciler, daha önce hiç gitmedikleri yerleri gezerek mutlu ve keyifli zaman geçirdi.

ÖZEL ÖĞRENCİLER İZMİT’İ GEZDİ

Cemil Meriç Engelsiz yaşam merkezinde eğitim alan özel öğrencilerine, kendi zeka ve kapasitelerine uygun eğitim verilirken sosyal etkinlikler de düzenleniyor. Sosyal etkinlikler kapsamında öğrenciler, Gez Gör programı kapsamında İzmit Tarih turuna katıldı. 85 öğrenci rehber eşliğinde Bağçeşme Namazgah Şehitliği, Gazi Süleyman Paşa Camii, Canfeda Hatun Çeşmesi, Süleyman Paşa Hamamı, Akça Koca Camii, Sırrı Paşa Konağı, Kapanca Sokak, Kasr-ı Hümayün, Saat Kulesi, Atatürk Heykeli, İzmit Gar Binası ve Kocaeli Bilim Merkezi’ni gezdi.

GEZ GÖR KOCAELİ’Yİ TANITIYOR

“Gez Gör Kocaeli”, Kocaeli’ni gezmek isteyen konukların misafir edildiği bir proje. Projeyle, Kocaeli’nin tarihi, kültürü ve coğrafyası ve Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri, projeleri tanıtılıyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen konukların yanı sıra Kocaeli’nde yaşayan vatandaşların da yaşadıkları şehirde bulunan tarihi ve kültürel mekânlar hakkında bilgi edinmeleri sağlanıyor.

BAŞVURULAR İNTERNET SİTESİNDE

Kocaeli’nin tarihi, turistik ve doğal mekânlarını ücretsiz olarak gezmek isteyen vatandaşlar www.gezgorkocaeli.com internet adresini ziyaret ederek katılmak istedikleri kültür turunu seçebiliyor. En az 15 kişi olmak kaydıyla gruplar, gezmek istedikleri turu internet sitesinden seçerek başvuru yapabiliyor. Başvurular ayrıca 0 262 318 16 11 numaralı telefondan da alınıyor. Taleplere göre tam gün ya da yarım gün gerçekleştirilen kültür gezileri esnasında konuklara, tecrübeli rehberler de eşlik ediyor.