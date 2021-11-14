Özel öğrenciler Miniatürk Ve Panorama 1453 Müzesini Gezdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 17-35 yaş aralığındaki hafif ve orta düzeydeki özel öğrencilere eğitim veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, çeşitli kültür ve sanat gezileriyle özel öğrencilere sosyalleşme imkânı veriyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinlik kapsamında İstanbul’da yer alan Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih müzesi gezildi.

SOSYALLEŞME FIRSATI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafif ve orta düzeydeki özel öğrencilere Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkeziyle hizmet veriyor. Beden eğitimi, drama, halk oyunları, müzik, el sanatları, seramik, mozaik, bahçecilik, bağımsız yaşam, değerler eğitimi, akıl oyunları, bireysel eğitim, psikolojik eğitim, akademik ders sınıfları, E-KPSS sınıfları, mutfak atölyelerinde eğitim alırken çeşitli kültür ve sanat gezilerinde sosyalleşme imkânı buluyor.

MÜZEYE HAYRAN KALDILAR

Çeşitli kültür ve sanat gezileriyle özel öğrencilere sosyalleşme imkânı verilen özel öğrenciler son olarak İstanbul’da yer alan Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih müzesini gezdi. Salgın süreciyle zor günleri geride bırakmaları adına destek olunan özel öğrenciler, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih müzesine hayran kaldı.























