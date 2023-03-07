Özel Öğrenciler Mutfakta Hünerlerini Sergiledi

Kocaeli'de mutfağa giren özen öğrenciler, birbirinden güzel kurabiyeler yaparak hünerlerini sergiledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan özel öğrenciler, Nuh Çimento Özel Eğitim Meslek Okulu özel öğrencileriyle anlamlı bir etkinlikte bir araya geldi. Öğrencilerin sosyalleşmeleri ve organize olabilme becerilerini geliştirmek için düzenlenen etkinlik, Nuh Çimento Özel Eğitim Meslek Okulunun Mutfak Atölyesinde gerçekleştirildi.

Öğrenciler anne kurabiyesi yapmak için kolları sıvadı. Birbirinden güzel kurabiyeler hazırlayan öğrenciler, pişirdikleri anne kurabiyelerini Doç. Dr. Figen Büyükakın başta olmak üzere, öğretmenlere ikram etti.















İHA