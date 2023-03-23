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Özel Öğrenciler, Zabıta Kıyafetlerini Giyip Ekiplerle Denetime Çıktı (VİDEOLU HABER)

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde eğitim gören özel öğrenciler, zabıta kıyafeti giyerek zabıta ekipleriyle beraber iş yerlerini denetlemeye çıktı.

Özel Öğrenciler, Zabıta Kıyafetlerini Giyip Ekiplerle Denetime Çıktı (VİDEOLU HABER)

23 Mart 2023 Perşembe 13:07

 
 
  Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Engelsiz Yaşama Destek Merkezi (EYDEM), Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde de özel bir etkinlik gerçekleştirdi. EYDEM bünyesinde eğitim alan Anıl Koçak, Yadigar Demirci, Ceren Yiğit, Ezgi Kahraman ve Kadir Engin Bayraktar, farkındalık etkinlikleri çerçevesinde Derince Belediyesi merkez binasında görev yaptı. Özel öğrenciler zabıta kıyafeti giyerek, Zabıta Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte ilçede iş yeri denetimine çıktı. Özel öğrencilerle tek tek ilgilenen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise açıklamasında, “EYDEM’de eğitim gören özel öğrencilerimiz Anıl Koçak, Yadigar Demirci, Ceren Yiğit, Ezgi Kahraman ve Kadir Engin Bayraktar bu anlamlı günde yaptıkları çalışmalar ile örnek oldu. Öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum” dedi. 

 


                                     





İHA
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