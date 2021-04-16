banner582
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Özel Öğrencilerden Geri Dönüşüm Sergisi

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, geri dönüşümden yapmış oldukları çalışmaları kurumlarında sergiledi.

Özel Öğrencilerden Geri Dönüşüm Sergisi

16 Nisan 2021 Cuma 16:06

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, el sanatları atölyesinde geri dönüşümden yapmış oldukları çalışmaları kurumlarında sergiledi. Sergiye, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Sezer Ceyhan katıldı.

 

GERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ

Sergilenen ürünleri çok yaratıcı ve geri dönüşüm kapsamında yaratıcı bulan misafirler, sergi alanını gezdikten sonra öğrencilerle birlikte konferans salonunda gerçekleşen ‘Geri Dönüşüm’ eğitimine katıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı teknik personeli konu hakkında eğitim verirken özel öğrencilere geri dönüşüm bilgilendirici oyun seti hediye edildi.

 

FARKINDALIK KAZANDIRILDI

Daha sonra el sanatları öğretmenleriyle ‘Kese Kâğıdı Atölye’ çalışmasına katılan öğrenciler geri dönüştürülen ambalaj üretme konusunda farkındalık kazandı. Atık kağıt, kumaş, yün ipi, deniz kenarından topladıkları taş, deniz kabuğu, ağaç dalları, kozalak, yumurta kapları kullanarak; portre, manzara ve mozaik çalışması yapıldı.

 

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi 17-35 yaş arası özel gereksinimli bireylere hizmet veriyor.

 











Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Belediye Personelinin Bulduğu 5 Bin TL’yi Sahibine Teslim Etti Belediye Personelinin Bulduğu 5 Bin TL’yi Sahibine...
Başkan Büyükgöz’den Çevreci Kurumlara Teşekkür Belgesi Başkan Büyükgöz’den Çevreci Kurumlara Teşekkür...
Başkan Büyükgöz’den Ramazan Tebriği Başkan Büyükgöz’den Ramazan Tebriği
“O eski Ramazanlar” Büyükşehir’de “O eski Ramazanlar” Büyükşehir’de
E-Gençlik Projesiyle Gençlere Alan Açılıyor E-Gençlik Projesiyle Gençlere Alan Açılıyor
CUMA HUTBESİ CUMA HUTBESİ
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Belediye Personelinin Bulduğu 5 Bin TL’yi...
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi personeli, hizmet binasında bulduğu 5 bin TL’yi sahibine teslim etti.

Haberi Oku