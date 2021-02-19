Özel Öğrencilere Barista Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel öğrencilere yönelik eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, Yiyecek İçecek Hizmetleri Atölyesi öğrencilerine barista eğitimi verildi.



BARİSTALIK EĞİTİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, özel öğrencilere eğitim kursları ve etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Merkez’de yer alan kafeteryada, Yiyecek İçecek Hizmetleri Atölyesi kapsamında, Antikkapı şefi Kadir Coşkun tarafından baristalık ile ilgili atölye çalışması gerçekleştirildi. Kahve hazırlama ve sunma sanatı olan baristalık ile ilgili çalışmaya katılan öğrenciler, kahve çekirdeklerinin özelliklerini ve kahve hazırlama makinelerindeki farklılıkları öğrenirken keyifli anlar yaşadı.

AROMALI KAHVELER

Kahvenin tarihçesi ile başlayan eğitim, öğrencilerin Guatemala, Etiyopya ve Brezilya kahve çekirdeklerini kahve öğütücü ile çekme işlemini öğrenmesiyle devam etti. Daha sonra Kadir şefin anlatımı ile aromalara uygun V60, Origami, Aeropress, Delterpress, İmmersion Dripper, Kalita Wave ekipmanları ile kahve demleme çalışması yapıldı.



ÖĞRETMENLERİNE İKRAM ETTİLER

Yaptıkları kahveleri arkadaşları ve öğretmenlerine sunan öğrenciler, atölye çalışması sayesinde Baristacılık alanında kullanılan ürünleri tanıma fırsatı bulurken, servis sunum konusunda da kazanım sağlamış oldu. Farklı kahveleri tadıp deneyimleyen öğrenciler, hoş kahve kokusu eşliğinde eğitici, öğretici ve keyifli bir programı daha başarıyla tamamlamış oldu.

ÖZEL ÖĞRENCİLERE ÖZEL ATÖLYELER

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, zihinsel engelli bireylerin mesleki becerilerinin artırılması, bağımsız yaşam becerileri kazanmaları, toplumsal katılımlarının arttırılması amacıyla özel eğitim programları uygulanıyor. Bu eğitim programlarının arasında Yiyecek İçecek Hizmetleri Atölyesi de dahil olmak üzere 10 adet atölye bulunuyor.