Özel Öğrencilere Çevrimiçi Eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinin ardından yüz yüze eğitime başladığı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, küçük gruplarla salgın kurallarını göz önünde bulundurarak çalışmalarına devam ediyor. Yüz yüze eğitime gelemeyen özel öğrenciler ise uzaktan eğitim alıyor.

ÇEVRİMİÇİ DERSLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, korona virüs salgınından dolayı kısıtlamaların uygulanması nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermiş, normalleşme sürecinin ardından ise eğitimlere tekrar başlamıştı. Salgın kurallarının göz önünde bulundurularak verilen eğitimler devam ederken, bu süreçte çeşitli nedenlerden dolayı yüz yüze eğitimlere katılamayan özel öğrenciler için çevrimiçi dersler düzenleniyor.

60 ÖĞRENCİ

Normal zamanda öğrencilerine el sanatları, bahçecilik, seramik, yiyecek içecek hizmetleri, beden eğitimi, bağımsız yaşam faaliyetleri ve müzik eğitimi veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi eğitmenleri, Covid-19 salgını nedeniyle merkeze devam edemeyen 60 öğrenci ile internet üzerinden görüntülü sohbetler gerçekleştiriyor. Tüm eğitmenlerin katıldığı ve günlük 5’er kişilik gruplar halinde yapılan görüşmeler sayesinde özel öğrenciler derslerinden geri kalmıyorlar.

EVDE ZAMAN GEÇİRME

Gruplar halinde yapılan görüşmelerde, evde zaman geçirmek zorunda kalan öğrencilerin evde neler yapmaları konusunda bilgilendiriliyor. Öğrencilerin yanı sıra aileleri de eğitmenler tarafından bilgilendiriliyor. Çevrimiçi görüşmeler ile öğrenciler arkadaşlarıyla bir araya gelme fırsatı buluyor. 17-35 yaş arası özel gereksinime ihtiyaç duyan engelli bireylere eğitim verilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nden bugüne kadar 202 öğrenci hizmet aldı. Ayrıca, Merkez’deki kursların da katkısıyla bu zamana kadar özel gereksinimli 16 öğrenci iş sahibi oldu.













