Özel Yetenek Kursları Kayıtları Başladı





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Kenti Kocaeli vizyonuyla Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kursları bu sezon da öğrencilerin umudu olmaya devam ediyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında gençler, spor özel yetenek kurslarında PAEM, Spor Liseleri, PÖH, POMEM, PMYO, BESYO, Askeri Okulları ve Görevde Yükselme gibi hazırlık kurslarına ücretsiz hazırlanabilecek.

ALANINDA UZMAN EĞİTMENLER

Öğrenciler sınavlara hazırlıkları Başiskele ilçesinde Vezirçiftliği Spor Salonunda, 2 erkek, 2 kadın alanında uzman 4 antrenör tarafından yapacak. Derslerde sınavlarda adayların karşılaşacağı eğitimler üzerinde durulacak. Bu çerçevede tempolu koşu, açma-germe hareketleri, arttırma koşulları, şınav ve sınavlar için gerekli tüm antrenmanlar yaptırılacak.

PANDEMİYE UYGUN EĞİTİMLER

Büyükşehir tarafından her yıl yapılan ve çok sayıda genç için umut olan özel yetenek kursları bu yıl Koronavirüs tedbirleri uygulanacak. Kurslarda sosyal mesafe hijyen, maske ve ateş ölçümü gibi konularda dikkat edilecek. Eğitim alacak gençler gruplar halinde eğitmenlerle bire bir görüşerek dersleri alacak.

BÜYÜKŞEHİR’DEN BÜYÜK FIRSAT EŞİTLİĞİ

Bilindiği gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi söz konusu Ücretsiz Özel Yetenek Kurslarında gençlerle önemli başarılar elde etti. Bu sayede çok sayıda genci ücretsiz olarak spor özel yetenek kurslarına hazırlayan Büyükşehir, eğitimdeki fırsat eşitliğine de büyük katkı sunuyor. Zira bu sınavlara dışarıda herhangi bir kursta hazırlanmak gençleri ekonomik açıdan oldukça zorluyordu. Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz özel yetenek kursları ise hem gençler hem de aileleri için önemli bir kazanç oluyor.

POMEM KURSLARINA BAŞVURULAR BAŞLADI

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Fiziki Yeterlilik Sınavına hazırlık kursu için başvurular alınmaya başladı. Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kurslarında hazırlanmak isteyen geleceğin polis adayları, kayıt sırasında yanlarında bir adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi ve KPSS sonuç belgesi ile başvurularını İzmit Vinsan Spor Tesisleri’nde bulunan KBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’ne elden yapabiliyor.

2018'DE YÜZDE 88 BAŞARI ORANI

2019 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle yapılamayan spor özel yetenek kurslarında önceki yıl ise ciddi başarılar elde edilmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılında açtığı Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) kursa katılım yoğun olmuş ve düzenli olarak devam gösteren 66 öğrenciden 58'i Fiziki Yeterlilik Sınavı’nda başarılı olup 17 aday öğrenci polislik mesleğine ilk adımlarını atmıştı. 2018'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Hazırlık Kursu'nun Fiziki Yeterlilik Sınavı’ndaki başarı oranı yüzde 88 olarak gerçekleşti. Kursta bu yıl ise 2018'deki başarı oranının üzerine çıkarak daha fazla öğrencinin polis adayı olması hedefleniyor.







