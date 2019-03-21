banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Özen'den Kentkart'a Yeni Özellik

“Bakiyeniz yetersiz değil, canınız sağ olsun diyecek”

Özen'den Kentkart'a Yeni Özellik

21 Mart 2019 Perşembe 15:53

Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan adayı Ahmet Özen’den şehiriçi ulaşımında kullanılan Ketkart’la ilgili dikkat çekici bir çıkış geldi. Bakiyesi biten vatandaşlara, ödünç kullanım hakkı verileceğini belirten Özen, insanların günlük telaşları içinde yükleme yapmayı unutabileceklerinin altını çizerek, kullanım hakkı biten vatandaşların “Bakiyeniz yetersiz” sözü yerine “Canınız sağ olsun” sözünü duyacaklarını belirtti.

Dikkat çekici projelerini kamuoyuyla paylaşan Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan adayı Ahmet Özen, “Kentkart Kocaeli’de şehiriçi ulaşımın olmassa olmazı. Fakat vatandaşlarımız günlük telaşları içerisinde yükleme yapmayı unutuyorlar. İçinde TL olmayan kart makineye okutulduğunda “Bakiyeniz yetersiz” sözü işitiliyor. Bu sesi işiten vatandaşımızın morali bozuluyor, suratı asılıyor. Birçok şehiriçi otobüste nakit para da geçmediği için diğer yolculardan dolu bir Kentkart aramaya başlıyorlar. Halbuki bu rencide edici durum çok basit bir yöntemle çözülebilir. Kullanım hakkı dolan vatandaşların Kentkartlarına - yükleme yapıldığında geri alınmak kaydıyla- üç tane ödünç kullanım hakkı verilebilir. Bu ödünç hak sayesinde “Bakiyeniz yetersiz” sözü yerine “Canınız sağ olsun” sözü işitilir ve bu basit mesele halledilmiş olur. Biz yaptığımız her işte insanı merkeze alıyor ve insanların yüreklerine dokunmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
'Bir Kitap Bir Umuttur!' 'Bir Kitap Bir Umuttur!'
Aygün Önlüğü Giydi, Yufka Açtı Aygün Önlüğü Giydi, Yufka Açtı
36 Bin Kişi Takip Etti 36 Bin Kişi Takip Etti
Bu Kurabiyeler +1 Farklı Bu Kurabiyeler +1 Farklı
Karaosmanoğlu’na Veda Ziyaretleri Sürüyor Karaosmanoğlu’na Veda Ziyaretleri Sürüyor
Darıcalılar Bıyık’ın Projelerini Konuşuyor Darıcalılar Bıyık’ın Projelerini Konuşuyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

'Bir Kitap Bir Umuttur!'
Çolakoğlu Metalurji – Haydi “Bir Kitap, Bir Umuttur!” Kitap bağışı kapmanyası Dilovası Spor Klubü...

Haberi Oku