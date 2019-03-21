Özen'den Kentkart'a Yeni Özellik

Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan adayı Ahmet Özen’den şehiriçi ulaşımında kullanılan Ketkart’la ilgili dikkat çekici bir çıkış geldi. Bakiyesi biten vatandaşlara, ödünç kullanım hakkı verileceğini belirten Özen, insanların günlük telaşları içinde yükleme yapmayı unutabileceklerinin altını çizerek, kullanım hakkı biten vatandaşların “Bakiyeniz yetersiz” sözü yerine “Canınız sağ olsun” sözünü duyacaklarını belirtti.

Dikkat çekici projelerini kamuoyuyla paylaşan Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan adayı Ahmet Özen, “Kentkart Kocaeli’de şehiriçi ulaşımın olmassa olmazı. Fakat vatandaşlarımız günlük telaşları içerisinde yükleme yapmayı unutuyorlar. İçinde TL olmayan kart makineye okutulduğunda “Bakiyeniz yetersiz” sözü işitiliyor. Bu sesi işiten vatandaşımızın morali bozuluyor, suratı asılıyor. Birçok şehiriçi otobüste nakit para da geçmediği için diğer yolculardan dolu bir Kentkart aramaya başlıyorlar. Halbuki bu rencide edici durum çok basit bir yöntemle çözülebilir. Kullanım hakkı dolan vatandaşların Kentkartlarına - yükleme yapıldığında geri alınmak kaydıyla- üç tane ödünç kullanım hakkı verilebilir. Bu ödünç hak sayesinde “Bakiyeniz yetersiz” sözü yerine “Canınız sağ olsun” sözü işitilir ve bu basit mesele halledilmiş olur. Biz yaptığımız her işte insanı merkeze alıyor ve insanların yüreklerine dokunmayı amaçlıyoruz.” dedi.