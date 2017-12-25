banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Özmen ailesinin acı günü

AK Parti Çayırova eski İlçe Başkanı Nazmi Özmen'in annesi hayatını kaybetti.

Özmen ailesinin acı günü

25 Aralık 2017 Pazartesi 14:28

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören AK Parti Çayırova eski İlçe Başkanı Nazmi Özmen'in annesi 85 yaşındaki Feride Özmen, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Feride Özmen'in vefatı aileyi derin üzüntüye boğdu. Özmen'in cenazesi, bugün helallik alındıktan sonra memleketi Sinop Düzköyüne götürülerek toprağa verilecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GTÜ'den sürdürülebilir cephe sistemi GTÜ'den sürdürülebilir cephe sistemi
Yılmaz Vural Gebze’ye geliyor Yılmaz Vural Gebze’ye geliyor
Yeni Teori ortaya atıldı Yeni Teori ortaya atıldı
Sarıkamış Harekatı’nın 103. Yıl dönümü Sarıkamış Harekatı’nın 103. Yıl dönümü
"İnsan Odaklı, Kimlikli Şehirler Zirvesi"
Başkan Karabacak Gençlerle Buluştu Başkan Karabacak Gençlerle Buluştu
Yukarı Çık

banner330

GTÜ'den sürdürülebilir cephe sistemi
GTÜ'de, binaları beton ve demir yığını görünümünden uzaklaştıran ekonomik ve sürdürülebilir cephe...

Haberi Oku