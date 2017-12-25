Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören AK Parti Çayırova eski İlçe Başkanı Nazmi Özmen'in annesi 85 yaşındaki Feride Özmen, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Feride Özmen'in vefatı aileyi derin üzüntüye boğdu. Özmen'in cenazesi, bugün helallik alındıktan sonra memleketi Sinop Düzköyüne götürülerek toprağa verilecek.
Özmen ailesinin acı günü
AK Parti Çayırova eski İlçe Başkanı Nazmi Özmen'in annesi hayatını kaybetti.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören AK Parti Çayırova eski İlçe Başkanı Nazmi Özmen'in annesi 85 yaşındaki Feride Özmen, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Feride Özmen'in vefatı aileyi derin üzüntüye boğdu. Özmen'in cenazesi, bugün helallik alındıktan sonra memleketi Sinop Düzköyüne götürülerek toprağa verilecek.