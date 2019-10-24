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Özşahin son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Muzaffer Özşahin son yolculuğuna uğurlandı.

Özşahin son yolculuğuna uğurlandı

24 Ekim 2019 Perşembe 17:31

 Geçtiğimiz hafta evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayata gözlerini yuman Muzaffer Özşahin, bugün ikindi namazını müteakip Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 1970’li yıllara sesiyle damgasını vuran, Gebze’nin sevilen ve tanınan simalarından Muzaffer Özşahin, eş, dost, akraba ve sevenleri tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Gazete Gebze ailesi olarak, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.
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