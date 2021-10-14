Öztürk: Bu Kent Sizi Seviyor Ve Güveniyor

İKM Başkanı Murat Öztürk, “Esnaflar olarak sizi çok seviyor ve değer veriyoruz. Bu kent ve esnaflar olarak biz size güveniyoruz” dedi











Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Kent Merkezi (İKM) Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öztürk ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. Konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, Öztürk ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Yeni İzmit Yürüyüş Yolu projesinin çok daha hızlandığını dile getiren İKM Başkanı Öztürk, “Yeni Yürüyüş Yolu projesi tamamlandığında ticari alanlarımıza ilgi daha da artacak. Projenin hızlı ve planlandığı şekilde gitmesi bizleri son derece mutlu ediyor” ifadelerini sarf etti. “Esnafımızın ne istediğini biliyor ve her daim destek oluyoruz” diyen Başkan Büyükakın ise, “Esnafımızdan gelen talepleri çok önemsiyoruz. Gerek sizlerle gerekse esnafımızla irtibat kanallarımız her daim açık” dedi.

“TÜRKİYE’DE SÖZ SAHİBİ MERKEZLERDEN OLACAK”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği İzmit Yeni Yürüyüş Yolu Projesi için, “Türkiye’de söz sahibi merkezlerden olacak” diyen İKM Başkanı Murat Öztürk, “Bir kez daha bu proje için Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Esnaflar olarak sizi çok seviyor ve değer veriyoruz. Bu kent ve biz esnaflar size güveniyoruz. Bu kent için taş üstüne taş koyan herkese çok teşekkür ediyoruz. Her daim sizle irtibatta olmamız kimi zaman karşılaştığımız sorunlara da hızlı çözüm bulmamıza neden oluyor. Ekibinize de bir teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“İSU’DA ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA PRENSİBİNİ DE DEĞİŞTİRDİK”

“Her projede esnafımızı ne kadar az rahatsız ederiz diyerek çok hassas bir dengeyi koruyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “İzmit Yeni Yürüyüş Yolu projesinde altyapıdaki yenilemeyi kapalı bir sistemle hayata geçirdik. İSU’da çok önemli bir çalışma prensibini de değiştirdik. Altyapıyı tamamlayan İSU, artık üstyapısını da kendisi yapıyor. Yani iş tek elden çıkıyor. Bu da çok önemli kazanımlara, esnafımızın beklentilerine dönük hızlı ve kaliteli işe dönüşmüş bir projenin hayata geçmesine neden oluyor” diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.





























